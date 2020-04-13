Вебинар «Как руководителю организовать работу с почтой, календарем и потоком информации» - 15 апреля, 15:00 

Пустой Inbox в Outlook, назначенные и выполненные задачи, минимум сверхурочной нагрузки, дополнительное время для себя – все это возможно с использованием ежедневных практик эффективных принципов работы "на удаленке" или в офисе.
На вебинаре будут показаны примеры использования тактик персональной эффективности, применяя рабочие навыки ("to do the things right") и концентрируясь на выполнении приоритетных задач ("to do the right things").
Вы научитесь:
Улучшать и развивать навыки работы в Office 365.
Создавать системы хранения электронной информации.
Развивать навыки планирования и расстановки приоритетов.
Внедрять привычки немедленных действий и принятия решений.
Спикеры:
Олег Проценко – управляющий партнер PEP® Worldwide Ukraine.
Андрей Бурлуцкий – менеджер по стратегическому маркетингу компании SMART business, эксперт по адаптации технологий Microsoft.
15 апреля, 15:00
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: https://bit.ly/3e7WEWS
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