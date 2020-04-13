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Вебинар «Как руководителю организовать работу с почтой, календарем и потоком информации» - 15 апреля, 15:00 

13 апреля 2020 г., 15:02

Вебинар «Как руководителю организовать работу с почтой, календарем и потоком информации» - 15 апреля, 15:00

Пустой Inbox в Outlook, назначенные и выполненные задачи, минимум сверхурочной нагрузки, дополнительное время для себя – все это возможно с использованием ежедневных практик эффективных принципов работы "на удаленке" или в офисе.

На вебинаре будут показаны примеры использования тактик персональной эффективности, применяя рабочие навыки ("to do the things right") и концентрируясь на выполнении приоритетных задач ("to do the right things").

Вы научитесь:

    Улучшать и развивать навыки работы в Office 365.
    Создавать системы хранения электронной информации.
    Развивать навыки планирования и расстановки приоритетов.
    Внедрять привычки немедленных действий и принятия решений.

Спикеры:

    Олег Проценко – управляющий партнер PEP® Worldwide Ukraine.
    Андрей Бурлуцкий – менеджер по стратегическому маркетингу компании SMART business, эксперт по адаптации технологий Microsoft.

15 апреля, 15:00

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: https://bit.ly/3e7WEWS


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