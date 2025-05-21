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Вебінар Innoware і Crayon про оптимізацію бізнес-процесів з Copilot в ERP системі Microsoft Dynamics 365 Business Central 

21 мая 2025 г., 13:30
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Вебінар Innoware і Crayon про оптимізацію бізнес-процесів з Copilot в ERP системі Microsoft Dynamics 365 Business Central

29 травня об 11:00 компанія Innoware разом із Crayon проведуть вебінар, присвячений обговоренню оптимізації бізнес-процесів з Copilot в ERP-системі Microsoft Dynamics 365 Business Central.

На вебінарі йтиметься про те, як інновації в ERP-рішеннях сприяють ухваленню зважених управлінських рішень. Адже бачити в інноваційних рішеннях і технологіях не модний тренд, а стратегічний інструмент – це підхід, що відкриває нові конкурентні можливості для бізнесу.

Анастасія Кацан, системна архітекторка та провідна консультантка із впровадження Microsoft Dynamics 365 Business Central в Innoware, наочно продемонструє, як сучасна ERP-система Business Central у поєднанні зі штучним інтелектом Copilot може допомогти оптимізувати ключові бізнес-процеси, автоматизувати рутинні задачі, прискорити процес прийняття рішень та полегшити роботу користувачів системи, зробивши її зручнішою та доступнішою для щоденного використання.

У плані вебінару:

  • Знайомство з ШІ-асистентом Copilot;
  • Інтеграція Copilot в екосистему Microsoft;
  • Copilot в Microsoft Dynamics 365 Business Central: демонстрація можливостей AI-асистента;
  • Що необхідно, щоб почати використовувати Copilot;
  • Питання та відповіді.

Вебінар орієнтований на прогресивних власників і керівників компаній, які бачать в інноваційних рішеннях можливість отримати конкурентні переваги для бізнесу. І буде корисний тим, хто вже працює з Dynamics 365 Business Central і хоче дізнатися більше про можливості Copilot, і тим, хто тільки зараз шукає оптимальну ERP-систему для свого бізнесу й розглядає перехід на одне із сучасних хмарних рішень від Microsoft.

Реєстрація за посиланням

За детальною інформацією про можливості Microsoft Dynamics 365 Business Central і Copilot, розрахунку вартості впровадження та підтримки системи саме для вашої компанії, звертайтеся, будь ласка, за телефоном: +38 044 490 22 20, або пишіть: [email protected].

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