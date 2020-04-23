Вебинар "MICROSOFT MY ANALYTICS И WORKPLACE ANALYTICS - Как извлекать пользу из каждой минуты работы в Office 365" 

23 апреля 2020 г., 16:07

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Выматывающий рабочий ритм, рост количества задач, вынуждающих людей взаимодействовать друг с другом через электронную почту, чаты или онлайн-собрания – это процессы, которые существенно влияют на трудовой ритм сотрудников.



По данным исследования Gallup подобный темп приводит к профессиональному выгоранию и ухудшению показателей эффективности работы сотрудников.



Как получить представление о распределении рабочего времени? Как получить рекомендации о более рациональном использовании рабочего времени сотрудника и команды? На вебинаре мы покажем, как приложения MyAnalytics и Workplace Analytics в Office 365 помогают настроить индивидуальный рабочий ритм сотрудника, быть эффективным и не перегорать



На вебинаре вы научитесь:

Отслеживать и улучшать свои цифровые привычки при работе с почтой, задачами и в коммуникациях.

Настраивать оптимальное время своего продуктивного труда.

Оценивать временные затраты на совместную работу, чаты, встречи, онлайн-встречи.

Распределять баланс между работой и отдыхом.

Использовать рекомендации о частоте контактов с важными людьми в ежедневной работе.



24 апреля, 15:00, GMT +3.





Спикер: Андрей Бурлуцкий – менеджер по стратегическому маркетингу компании SMART business, эксперт по адаптации технологий Microsoft.



Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: https://bit.ly/2Ks1uk9





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