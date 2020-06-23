Веб-камеры уходят?

23 июня 2020 г., 15:15

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На состоявшейся на днях онлайновой презентации новых ультратонких ноутбуков ASUS семейства ZenBook было сообщено об отказе в этих устройствах от традиционных веб-камер.

По словам регионального PR-менеджера ASUS Ивана Бесского, при разработке обновления ультрапортативных лэптопов ZenBook были использованы результаты опроса потенциальных пользователей этих устройств. И оказалось, что наиболее важным фактором при выборе нового ноутбука является использование качественных материалов для изготовления корпуса и качественный дисплей. Кроме того, важными являются максимально возможная компактность устройства и продолжительность работы от батареи. Последнему фактору отдали свои голоса 88% опрошенных. Для 76% желательно наличие в платформе порта USB-A, а для 69% - полноразмерного разъема HDMI.



Иван Бесский познакомил с новыми ультрапортативными ноутбуками ZenBook 13/14

Примечательно что конструкторам компании удалось создать еще более компактные ноутбуки. Новинки заключены в корпуса, размеры которых сократились на 3-4 мм. При этом масса 13- и 14-дюймовых ZenBook оказалась лишь немногим больше 1 кг. Этого удалось достичь благодаря использованию цельнометаллического корпуса, выполненного из алюминиевого сплава.

Правда, расплатой за это сокращение размеров стал отказ от встроенной веб-камеры. В очень узкую рамку вокруг экрана, толщина которой не превышает 2,5 мм, удалось вместить только инфракрасную камеру с поддержкой распознавания лица для работы с функцией Windows Hello. По мнению выступающего, обладатели подобных высокоуровневых лэптопов без проблем приобретут подключаемую внешнюю веб-камеру. Тем более, что в последнее время ширится озабоченность безопасностью использования встроенными веб-камерами, что привело к необходимости наличия аппаратной шторки, чтобы закрывать ее в нерабочем состоянии.



Во время презентации ASUS было заявлено о достижениях компании в нашем регионе

Среди интересных решений, реализованных в новых ZenBook, стоит также отметить ЖК-панель с уровнем потребления 1 Вт. Это достигается при понижении яркости до уровня 79% от максимального значения 450 кд/м2. Такой шаг объясняется стремлением по возможности нарастить автономность лэптопов, и при определенных усилиях, включая снижение яркости ЖК-панели, время работы может достичь 22 часов.

В погоне за компактностью пал жертвой и аудиовыход. Но в комплект поставки входит переходник USB-C/3,5 мм, поэтому можно не бояться остаться без подключения наушников.

Реализовали конструкторы ASUS и поддержку в новинках функции ASUS USB-C Easy Charge для зарядки встроенного аккумулятора мощностью 67 Вт*ч. Для этого задействуются порты USB-C, причем оба находятся слева, чтобы не мешать работать с мышкой. Пополнять заряд можно даже маломощными зарядными устройствами или с помощью Power Bank. Понятно, что это значительно замедлит зарядку. Если же применить штатную ЗУ на 65 Вт, то активируется функция ускоренной зарядки, когда за 15 минут пополняется около 60% запаса.

Еще одно нововведение — возможность выбора процессорной платформы Intel Core i7 106567 или AMD Ryzen 7 4700U. Правда, сроки поставки последней в Украину еще не известны, тогда как модели с чипами Intel Core ожидаются в июле.

Следует также иметь в виду, что оперативная память в этих ноутбуках распаивается на материнскую плату. Поэтому при покупке стоит заранее определиться, каким именно ее объемом должна быть оснащена платформа.

Признаться, у многих участников онлайн-презентации возникли вопросы по поводу целесообразности отказа от встроенной традиционной веб-камеры. А для вас ее наличие в ультракомпактном ноутбуке обязательно, или все же за счет ее жертвы стоит уменьшить габариты на те самые 3-4 мм?

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