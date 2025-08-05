Вартість акцій Palantir подвоїлась з початку року, а за 3 роки зросла більш ніж на 600%

5 августа 2025 г., 17:25

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Як зазначає Reuters, акції Palantir Technologies зросли на 5% на передринкових торгах у вівторок після того, як компанія вдруге за рік підвищила прогноз річної виручки, покладаючись на високий попит на свої послуги, пов'язані зі штучним інтелектом, з боку урядів і підприємств.





Компанія, яка стала одним із найбільших бенефіціарів збільшення оборонних витрат США, подвоїла вартість своїх акцій у поточному році та зросла більш ніж на 600% за останні три роки, що робить її найефективнішою компанією в індексі S&P 500.





Аналітики позитивно оцінюють результати. Якоб Фалькенкроне (Jacob Falkencrone), керівник інвестиційної стратегії Saxo, зазначив, що "Palantir більше не просто державний постачальник — вона стає незамінним партнером для підприємств у революції AI". Його колега, старший аналітик Hargreaves Lansdown Метт Бріцман (Matt Britzman), додав, що "приголомшливе зростання Palantir не демонструє жодних ознак уповільнення", а її "здатність зростати в масштабі була недооцінена великою частиною ринку".





За квартал продажі Palantir американському уряду зросли на 53% до 426 млн дол., що склало понад 42% від загальної виручки за другий квартал, яка досягла близько 1 млрд дол. Цього року компанія отримала низку великих контрактів, включно з угодою на 30 млн дол. з Імміграційною та митною службою США. Крім того, нещодавно стало відомо, що армія США може витратити до 10 млрд дол. на її послуги протягом наступного десятиліття.





Незважаючи на високі показники, аналітики Jefferies застерегли, що існує "розрив між оцінкою та досяжним зростанням", оскільки акції компанії торгуються більш ніж у 200 разів вище прогнозованого прибутку. Palantir очікує, що витрати в третьому кварталі значно зростуть через сезонний найм персоналу на тлі високої конкуренції за таланти в AI-індустрії. Водночас, щонайменше вісім брокерських компаній підвищили цільові показники ціни акцій Palantir після публікації результатів.

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