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В Україні за рік більш ніж у 10 разів збільшились виробничі потужності по випуску дронів

18 октября 2024 г., 10:25
Мінцифри повідомило, що більш ніж у 10 разів збільшились виробничі потужності української дронової індустрії в 2024 році порівняно з 2023.
 
На міжнародному інвестиційному саміті Defense Tech Valley було презентовано перше дослідження сфери виробництва дронів Київською школою економіки (KSE) та кластером Brave1.
 
Після налагодження масового виробництва пріоритет змістився на ефективність і новітні технології. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція призведе до консолідації виробників.
 
Помітний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів та розробці систем радіоелектронної боротьби. Серед ключових тенденцій — використання комп’ютерного зору, «ройових» технологій, інновацій у навігації та зв’язку. 
 
Більш детально про дослідження «Українська індустрія дронів: інвестиції та продуктові інновації» за посиланням https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/10/241004-Brave1-report-v.1.pdf

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