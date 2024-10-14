В Україні судитимуть учасника хакерського угруповання, що заподіяло шкоди на понад 3 млрд грн.

14 октября 2024 г., 14:35

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Зловмисники атакували промислові підприємства у Франції, Німеччині, США, Норвегії, Нідерландах і Канаді, використовуючи власноруч розроблені віруси-шифрувальники. Хакери отримували доступ до серверів через зламані акаунти співробітників, викрадали інформацію і зашифровували компʼютери, після чого вимагали викуп у криптовалюті.

Особу й місцеперебування одного з найактивніших членів угрупування – 49-річного киянина – встановили українські кіберполіцейські. До багаторівневої міжнародної спецоперації долучилися Європол, Євроюст і правоохоронці з кількох провідних країн світу. Разом із ними українські поліцейські провели понад 80 обшуків і припинили діяльність угруповання.

Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку з доказами скоєних злочинів, банківські та SIM-картки та майже 4 млн грн. Також у співпраці з іноземними колегами українські поліцейські виявили криптоактиви на суму понад 24 млн грн, 9 елітних автомобілів та 24 земельних ділянки загальною площею майже 12 га. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на вказане майно судом накладено арешт.

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