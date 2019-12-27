В США введут обязательную удалённую идентификацию дронов

27 декабря 2019 г., 10:36

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вчера представило проект закона, обязывающего частных операторов дронов использовать средства удалённой идентификации.

Наличие электронного аналога автомобильного номерного знака на беспилотных летательных аппаратах, по мнению регуляторов, поможет правоохранительным органам пресекать незаконную деятельность, например, контрабанду наркотиков, вторжение в частную жизнь или в охраняемое пространство, и создаст больше возможностей для бизнеса.

«Технологии удаленной идентификации улучшат охрану и безопасность, позволив FAA, правоохранительным органам и федеральным агентствам безопасности идентифицировать беспилотники, находящиеся в воздухе в зоне в их юрисдикции», — заявила министр транспорта США Элейн Чао (Elaine Chao), которой подчиняется FAA.

Проект закона охватывает все частные дроны, масса которых равна или превышает 250 грамм. По сведениям FAA, в настоящее время в нём зарегистрированы почти полтора миллиона аппаратов, входящих в эту категорию, а также 160 тысяч удалённых операторов дронов.

Он позволит уполномоченным служащим дистанционно идентифицировать любой беспилотник и его оператора в режиме реального времени и поможет им прийти к обоснованному решению о необходимости принятия мер.

На протяжении следующих 60 дней это предложение FAA можно будет комментировать, затем на его основе должен быть принят окончательный закон.

Крупнейший китайский производитель дронов, DJI, приветствовал эту инициативу, которая по его словам, откроет для беспилотников перспективы применения в сложных проектах, однако добавил, что должен ознакомиться с предложением FAA в деталях.

«DJI давно выступает за систему удаленной идентификации, которая обеспечивала бы безопасность и подотчетность перед властями», — сказал вице-президент DJI Брендан Шульман (Brendan Schulman).

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