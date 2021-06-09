В США принят законопроект, в рамках которого будет выделено 54 млрд долл. на развитие полупроводниковой отрасли

9 июня 2021 г., 17:05



В Cенате США подписан законопроект, который нацелен на повышение конкурентоспособности в высокотехнологической области в первую очередь в противостоянии с Китаем.



В рамках закона «Об инновациях и конкуренции» (USICA) будет выделено около 190 млрд долл. на развитие технологических отраслей и научных исследований.



Среди прочего принятый закон предусматривает бюджет в 54 млрд долл. на стимулирование производства полупроводниковой продукции, увеличение на 30% финансирования Национального научного фонда, а также и выделение 29 млрд долл. на новые разработки в прикладных науках.

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