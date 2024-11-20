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В результати аукціону радіочастот держбюджет отримав більше 2,8 млрд грн

20 ноября 2024 г., 17:25
Телеком-регулятор НКЕК провів аукціон з продажу ліцензій на радіочастотний спектр. 
 
За результатами аукціону Vodafone, Kyivstar та Lifecell сплатять понад 2,8 млрд грн у держбюджет за користування частотами, а держава надасть ліцензії на 15 років.
 
Як зазначає Мінцифри, ліцензії на радіочастотний спектр дають змогу забезпечити  українців більш якісним мобільним зв’язком та інтернетом. Насамперед це:
- нові базові станції — мінімум 1 500 за два роки, з яких 500 — уже в перший рік;
- повернення зв’язку на деокуповані території максимум протягом 6 місяців;
- збільшення покриття мобільним зв’язком на міжнародних та національних автошляхах.
 
«Вдячні операторам, які працюють у надскладних умовах та попри виклики війни продовжують робити все можливе, щоб українці залишалися на зв’язку», наголосили у Мінцифри.

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