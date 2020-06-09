В рефлективных дисплеях применят самоорганизующиеся плазмонные наноструктуры

9 июня 2020 г., 16:05

+11

голос Tweet

Очередную попытку создать технологию рефлективных дисплеев, не нуждающихся в задней подсветке, предприняла группа учёных из Университета Центральной Флориды (UCF), возглавляемая доцентом университетского Центра нанотехнологий Дебашисом Чанда (Debashis Chanda).

Работа группы UCF базировалась на использовании структурных цветов — таких, которые образуются не избирательным поглощением света пигментом, а его рассеиванием и отражением наноструктурами на поверхности объекта. Именно этот механизм отвечает за яркую окраску бабочек, жуков, попугаев и многих других представителей живого мира.

«Это путь создания дисплеев, которые гармонируют с тем, как природа отображает цвета, и которые в итоге выглядят более естественными и не закачивают огромное количество света в ваши глаза», — утверждает Чанда.

В статье, которая вышла в среду в Трудах Национальной Академии Наук США (PNAS), рассказывается об разработанном группой UCF методе автоматической самоорганизации металлических наночастиц в отражающие наноструктуры плазмонного дисплея.

«Мы открыли метод, при котором наночастицы могут самостоятельно образовывать квазислучайный узор на заранее подготовленной основе, — сказал Чанда. — Тщательно контролируя этот процесс мы можем получать определенный цвет, например желтый, синий, золотой, пурпурный, белый и другие, просто изменяя размер наночастиц». Однако чёрный цвет потребовал отдельного подхода. Чёрный и разные оттенки серого удалось получить, блокируя свет, рассеиваемый наноструктурой, при помощи жидкокристаллического слоя с управляемой прозрачностью.

Авторы работы не рассчитывают на скорое появление в продаже дисплеев и других потребительских продуктов с плазмонными наноструктурами, но выражают надежду, что их исследование станет значительным шагом к этой цели.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации