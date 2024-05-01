В програмі “CIO Open the Future Pro” залишилось останнє місце 

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Компанія CIOneer повідомляє про запуск оновленої програми професійного розвитку ІТ-директорів - ”CIO Open the Future Pro”. Партнерами програми виступають компанії Dinarys, Датацентр Парковий, Foxteam Digital, Оctava Defence, Cisco, "Комп'ютерний огляд".
Початок програми 9 травня 2024 року, онлайн сесії по четвергах та п'ятницях з 18:00 до 21:30.
Цільовою аудиторією проекту є ІТ-директори (та ті, хто має намір стати CIO), які фокусуються на подальшому розвитку управлінських компетенцій.
У програмі передбачено 12 основних блоків (та 2 бонусних):
• Як правильно вбудувати ІТ в бізнес
• Продуктовий менеджмент
• AI
• Фінансова грамотність CIO
• DevOps
• Командне лідерство
• Аналітика даних
• Архітектура сучасної̈ ІТ-інфраструктури
• FinTech +
• Business resilience
• Сервісна ІТ компанія
• Карʼєра в ІТ
В програмі приймає участь 16 менторів, серед яких:
Переможці національного конкурсу BEST CIO.
CIO із міжнародною сертифікацією CGEIT, CISM, CISA.
CIO з досвідом роботи у найбільших компаніях України та світу, таких як Procter & Gamble, DataArt, Приватбанк, NovaPay, IDS Боржомі, Starlight Media та інші.
Сумарний портфель реалізованих ІТ та бізнес проектів – понад 200.
CIO зі ступенем MBA.
Викладачі бізнес школ Європи.
Додатково в програмі:
- Бізнес кейс, який проходить через модулі програми
- Кейси із реальних проектів, у тому числі неуспішні
- Розбір проектів та ситуацій учасників
- Закрита постійно працююча група у соціальній мережі для учасників курсу
- 2 менторських сесії для учасників
- Супроводження учасників програми після її закінчення
Цінність
Єдина програма та концентрація знань
Доступ до професійної IT спільноти
Доступ до менторів протягом курсу
Знайомство з унікальними світовими практиками
Застосування учасником нових знань із першого дня у бізнесі
Можливість заявити про себе.
Група – 22 учасники.
“Ця програма є для нас соціально та професійно значущою і є продовженням нашого внеску у розвиток ІТ індустрії в Україні. У найближчі 10 років нашій країні буде потрібна велика кількість висококваліфікованих управлінців у галузі ІТ і ми вже працюємо в цьому напрямку” заявив Андрій Погорелий, візіонер CIOneer.
Вартість курсу (без ПДВ) 32 000 грн без ПДВ для фізичних та юридичних осіб.
Залишити заявку на курс ви зможете на сайті https://www.cioneer.com/en/open-the-future-pro
Або відправивши листа на електронну адресу [email protected]
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