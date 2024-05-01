В програмі “CIO Open the Future Pro” залишилось останнє місце 

1 мая 2024 г., 13:23

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Компанія CIOneer повідомляє про запуск оновленої програми професійного розвитку ІТ-директорів - ”CIO Open the Future Pro”. Партнерами програми виступають компанії Dinarys, Датацентр Парковий, Foxteam Digital, Оctava Defence, Cisco, "Комп'ютерний огляд".

Початок програми 9 травня 2024 року, онлайн сесії по четвергах та п'ятницях з 18:00 до 21:30.

Цільовою аудиторією проекту є ІТ-директори (та ті, хто має намір стати CIO), які фокусуються на подальшому розвитку управлінських компетенцій.

У програмі передбачено 12 основних блоків (та 2 бонусних):

• Як правильно вбудувати ІТ в бізнес

• Продуктовий менеджмент

• AI

• Фінансова грамотність CIO

• DevOps

• Командне лідерство

• Аналітика даних

• Архітектура сучасної̈ ІТ-інфраструктури

• FinTech +

• Business resilience

• Сервісна ІТ компанія

• Карʼєра в ІТ



В програмі приймає участь 16 менторів, серед яких:

Переможці національного конкурсу BEST CIO.

CIO із міжнародною сертифікацією CGEIT, CISM, CISA.

CIO з досвідом роботи у найбільших компаніях України та світу, таких як Procter & Gamble, DataArt, Приватбанк, NovaPay, IDS Боржомі, Starlight Media та інші.

Сумарний портфель реалізованих ІТ та бізнес проектів – понад 200.

CIO зі ступенем MBA.

Викладачі бізнес школ Європи.



Додатково в програмі:

Бізнес кейс, який проходить через модулі програми

Кейси із реальних проектів, у тому числі неуспішні

Розбір проектів та ситуацій учасників

Закрита постійно працююча група у соціальній мережі для учасників курсу

2 менторських сесії для учасників

Супроводження учасників програми після її закінчення



Цінність

Єдина програма та концентрація знань

Доступ до професійної IT спільноти

Доступ до менторів протягом курсу

Знайомство з унікальними світовими практиками

Застосування учасником нових знань із першого дня у бізнесі

Можливість заявити про себе.



Група – 22 учасники.

“Ця програма є для нас соціально та професійно значущою і є продовженням нашого внеску у розвиток ІТ індустрії в Україні. У найближчі 10 років нашій країні буде потрібна велика кількість висококваліфікованих управлінців у галузі ІТ і ми вже працюємо в цьому напрямку” заявив Андрій Погорелий, візіонер CIOneer.

Вартість курсу (без ПДВ) 32 000 грн без ПДВ для фізичних та юридичних осіб.



Залишити заявку на курс ви зможете на сайті https://www.cioneer.com/en/open-the-future-pro

Або відправивши листа на електронну адресу [email protected]

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