 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

В програмі “CIO Open the Future Pro” залишилось останнє місце 

1 мая 2024 г., 13:23
0 
 

Компанія CIOneer повідомляє про запуск оновленої програми професійного розвитку ІТ-директорів - ”CIO Open the Future Pro”. Партнерами програми виступають компанії Dinarys, Датацентр Парковий, Foxteam Digital, Оctava Defence, Cisco, "Комп'ютерний огляд".

Початок програми 9 травня 2024 року, онлайн сесії по четвергах та п'ятницях з 18:00 до 21:30.

Цільовою аудиторією проекту є ІТ-директори (та ті, хто має намір стати CIO), які фокусуються на подальшому розвитку управлінських компетенцій.

У програмі передбачено 12 основних блоків (та 2 бонусних):
    • Як правильно вбудувати ІТ в бізнес
    • Продуктовий менеджмент
    • AI
    • Фінансова грамотність CIO
    • DevOps
    • Командне лідерство
    • Аналітика даних
    • Архітектура сучасної̈ ІТ-інфраструктури
    • FinTech +
    • Business resilience
    • Сервісна ІТ компанія
    • Карʼєра в ІТ

В програмі приймає участь 16 менторів, серед яких:
Переможці національного конкурсу BEST CIO.
CIO із міжнародною сертифікацією CGEIT, CISM, CISA.
CIO з досвідом роботи у найбільших компаніях України та світу, таких як Procter & Gamble, DataArt, Приватбанк, NovaPay, IDS Боржомі, Starlight Media та інші.
Сумарний портфель реалізованих ІТ та бізнес проектів – понад 200.
CIO зі ступенем MBA.
Викладачі бізнес школ Європи.

Додатково в програмі:

  • Бізнес кейс, який проходить через модулі програми
  • Кейси із реальних проектів, у тому числі неуспішні
  • Розбір проектів та ситуацій учасників
  • Закрита постійно працююча група у соціальній мережі для учасників курсу
  • 2 менторських сесії для учасників
  • Супроводження учасників програми після її закінчення


Цінність
Єдина програма та концентрація знань
Доступ до професійної IT спільноти
Доступ до менторів протягом курсу
Знайомство з унікальними світовими практиками
Застосування учасником нових знань із першого дня у бізнесі
Можливість заявити про себе.

Група – 22 учасники.
“Ця програма є для нас соціально та професійно значущою і є продовженням нашого внеску у розвиток ІТ індустрії в Україні. У найближчі 10 років нашій країні буде потрібна велика кількість висококваліфікованих управлінців у галузі ІТ і ми вже працюємо в цьому напрямку” заявив Андрій Погорелий, візіонер CIOneer.

Вартість курсу (без ПДВ) 32 000 грн без ПДВ для фізичних та юридичних осіб.

Залишити заявку на курс ви зможете на сайті https://www.cioneer.com/en/open-the-future-pro
Або відправивши листа на електронну адресу [email protected]

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  