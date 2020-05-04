В платформе Oracle Cloud Infrastructure Compute E3 используются процессоры AMD EPYC второго поколения

4 мая 2020 г., 14:45

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Компания AMD объявила, что процессоры AMD EPYC EPYC 7742 второго поколения используются в платформе Oracle Cloud Infrastructure Compute E3. Сообщается, что это позволяет получить такие преимущества, как лучшая в своем классе пропускная способность памяти и наибольшее количество ядер для серверных процессоров с архитектурой x86. Эти функции позволяют платформе Oracle Cloud E3 справляться как с задачами общего характера, так и с рабочими нагрузками, требующими высокую пропускную способность, такими как анализ больших данных, интенсивные нагрузки на память и бизнес-приложения Oracle.

«Почти два года назад мы начали очень успешное сотрудничество с компанией AMD, которое позволило многим корпоративным клиентам, которым нужно выполнять рабочие нагрузки общего характера в облачной инфраструктуре Oracle, получить высочайшую производительность, — сказал Винай Кумар (Vinay Kumar), вице-президент по управлению продуктами Oracle Cloud Infrastructure. — Сегодня мы запускаем нашу новую платформу Oracle Cloud E3 на базе процессоров AMD EPYC. Заказчики получат доступ к виртуальным машинам с высоким числом ядер, увеличенную пропускную способность памяти и наибольшее количество ядер инстанса без операционной системы в любом общедоступном облаке для выполнения любой рабочей нагрузки».

«Oracle Cloud является ключевым партнером для AMD еще с момента появления наших процессоров EPYC первого поколения, и мы рады продолжить это стратегическое сотрудничество, предоставив продукты AMD EPYC второго поколения для первого семейства инстансов E3 Oracle Cloud, — прокомментировал Форрест Норрод, старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы в области решений для центров обработки данных и интегрированных решений компании AMD. — Большое число ядер и пропускная способность памяти, предлагаемые AMD EPYC второго поколения, позволяют нашим заказчикам, таким как Oracle Cloud, предоставлять своим конечным пользователям исключительную производительность и высокую скорость обработки данных для выполнения важнейших рабочих нагрузок в облаке».

Клиенты Oracle Cloud E3 на базе процессоров AMD EPYC получили возможность запуска виртуальных машин с большим числом ядер (теперь есть решения с 64 ядрами), каждая из которых поддерживает одновременную многопоточность, и инстансов без операционной системы, включающих до 128 ядер. А благодаря высокой пропускной способности процессора AMD EPYC 7742 заказчики платформы E3 получают 16 Гб памяти на ядро, что вдвое больше, чем у нынешней платформы E2 на базе процессора AMD EPYC.

В настоящее время инстансы Oracle Cloud E3 доступны к заказу в восточной части США (Ашберн), западной части США (Феникс), центральной Германии (Франкфурт) и восточной части Японии (Токио). В течение квартала с момента запуска компания Oracle планирует обеспечить широкую доступность платформы E3 во всех своих торговых регионах.

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