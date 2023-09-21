В Oracle Cloud додано підтримку процесора AmpereOne

21 сентября 2023 г., 11:25

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Компанія Oracle оголосила про запуск наступного покоління обчислювальних екземплярів Ampere A2 Compute Instances на базі новітнього процесора AmpereOne, які будуть доступні в кінці цього року.



За словами Oracle, нові екземпляри забезпечать на 44% більшу продуктивність у співвідношенні ціна/продуктивність у порівнянні з пропозиціями x86 і ідеально підходять для завдань штучного інтелекту, баз даних, веб-сервісів, робочих навантажень з перекодування мультимедіа та підтримки мов виконання, таких як GO і Java.



До речі, кілька нових клієнтів, серед яких провідні в галузі відеосервіси в реальному часі 8x8 і Phenix, а також стартапи в галузі АІ, такі як Wallaroo, заявили, що переходять на хмарну інфраструктуру Oracle (Oracle Cloud Infrastructure, OCI) і Ampere. Як підкреслюється, все більше компаній прагнуть максимізувати співвідношення ціни, продуктивності та енергоефективності.



Сервіси OCI, що працюють на Ampere, дозволяють кінцевим клієнтам легко перенести свої робочі навантаження на платформу Ampere.



«Анонс нашого наступного покоління обчислювальних екземплярів на базі процесорів AmpereOne знаменує собою ключову віху, оскільки OCI розширює наше основне використання процесорів Ampere, - відзначив Клей Магуйрк (Clay Magouyrk), виконавчий віце-президент Oracle з розвитку хмарної інфраструктури. - Цей обчислювальний екземпляр наступного покоління забезпечить неперевершену щільність ядра, що має вирішальне значення для задоволення потреб наших клієнтів у продуктивності та стійкості».



Генеральний директор Ampere Рене Джеймс (Renee James) підкреслила, що увага клієнтів до OCI свідчить про важливі зміни, що відбуваються на ринку.



«Анонс OCI та Ampere, є відображенням значних змін, що відбуваються в нашій галузі, - каже Джеймс. - Часи використання потужності як показника продуктивності переходять в еру високопродуктивних і малопотужних обчислень. Такі клієнти, як 8X8 та інші, визнають, що існує нагальна потреба зменшити витрати на інфраструктуру, і водночас зменшити вуглецевий слід, не жертвуючи при цьому продуктивністю. В епоху обчислень на основі штучного інтелекту менша потужність - це нова потужність».



«Oracle Cloud стрімко зростає, що підштовхнуло нас до межі доступних потужностей. Тому нам потрібна ефективність на додаток до продуктивності, щоб продовжувати масштабувати нашу хмару, - сказав Магуйрк. - Ось чому ми використовуємо Ampere для всього - від бази даних Oracle до Fusion Apps, а тепер і для всіх наших OCI-сервісів. Зі зростанням обробки даних штучним інтелектом така зміна в обчисленнях стала ще більш необхідною. Ampere - це рішення OCI для створення стійкої хмари».



Магуйрк і Джеймс зазначили, що на процесорах Ampere в Oracle зараз працює велика кількість сервісів і додатків.



«Хмарні додатки Oracle Fusion надають найповніший набір додатків для найскладніших галузей у світі. Ці додатки тепер безперешкодно працюють на процесорах Ampere в OCI, забезпечуючи досягнення наших цілей щодо продуктивності та сталого розвитку», - сказав Магуйрк.



Також наголошується, Oracle Database, провідна світова система управління базами даних, повністю підтримується на процесорах Ampere, і Oracle надає клієнтам по всьому світу можливість вибрати Ampere як для продуктивності, так і для ефективності.



Крім того, всі сервіси OCI, які налічують сотні, тепер працюють на процесорах Ampere. Кінцеві клієнти можуть легко перенести всі свої робочі навантаження на платформу Ampere. Це охоплює і запуск робочих навантажень AI Inferencing, які підтримуються програмними бібліотеками AI Optimizer від Ampere. Як результат, клієнти вже швидко впроваджують екземпляри Ampere версії A1 на OCI, а версія A2 буде доступна до кінця року.



8x8 заявила, що компанія змогла мігрувати і перенести свої послуги на OCI і Ampere протягом декількох тижнів. В той час як Phenix повідомила, що міграція на Ampere дозволяє їм оновлювати і модернізувати своє програмне забезпечення, розширюючи спектр послуг, які вони можуть надавати своїм клієнтам.

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