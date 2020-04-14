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В начальной четвери года рынок ПК упал на 8%

14 апреля 2020 г., 11:15
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В начальной четвери года рынок ПК упал на 8%

Глобальный спрос на компьютеры вырос в I квартале года вследствие увеличения интереса к удаленной работе и дистанционному обучению. С другой стороны, вспышка коронавируса негативно повлияла на ритм работы выпускающих компьютеры заводов, а также транспортные и логистические вопросы. Как итог, с января по март отгружено 53,7 млн настольных и портативных систем, а также рабочих станций, что на 8% меньше в годовом сопоставлении. Таким образом, отмеченный спад оказался худшим, начиная с аналогичного квартала 2016 г.

Рейтинг ведущих вендоров изменений не претерпел. Lenovo сохранил верхнюю строку несмотря на провал поставок. В Тор-5 лишь Dell завершила квартал незначительным плюсом, а наиболее глубокий провал был отмечен у Apple.

На протяжении второго квартала отмечается заметное ослабление производственных ограничений в Китае. Однако, если домашние хозяйства проблему с нехваткой ПК постепенно решают, то корпоративные заказчики продолжают сокращение расходов на ИТ, вследствие чего спрос на компьютеры сохранит движение вниз.


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