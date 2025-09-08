В Міненерго зараз понад 150 проєктів розподіленої генерації загальною потужністю 1,7 ГВт.

8 сентября 2025 г., 10:25

В умовах війни відновлювані джерела енергії стали важливим інструментом для гарантування енергетичної стійкості та гнучкості української енергосистеми. На цьому наголосила Міністр енергетики України Світлана Гринчук під час зустрічі з представниками українських громад та міжнародних партнерів, яка відбулася в Ужгороді в межах Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.





Світлана Гринчук нагадала, що разом з обласними військовими адміністраціями Міненерго підготувало Інвестиційний атлас перспективних енергетичних проєктів. Він містить понад 150 проєктів розподіленої генерації загальною потужністю 1,7 ГВт.





«Потреби та потенціал громад у розвитку нових потужностей ВДЕ вже відображені у паспортах енергетичної стійкості регіонів. Зараз ведемо переговори з міжнародними партнерами про залучення фінансування для їх реалізації», - додала Міністр.





Окремо під час зустрічі обговорили інструменти державної підтримки ВДЕ: “зелені” аукціони, гарантії походження електроенергії, механізм Net billing, спрощене приєднання генеруючих об’єктів, прямі договори (corporate PPA’s), скасування мита та ПДВ на обладнання.





Окремо міністр відзначила важливість співпраці з міжнародними партнерами, подякувавши уряду федеральної землі Бургенланд за готовність ділитися досвідом розвитку вітрової та сонячної генерації, а також Європейському інвестиційному банку - за підтримку українських громад у зміцненні їх енергонезалежності.

