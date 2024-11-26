В межах «Коаліції дронів» до кінця 2024 року буде зібрано 1,8 млрд євро

26 ноября 2024 г., 8:25

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Підтримка України країнами-учасницями Міжнародної коаліції дронів, яку очолюють Латвія та Велика Британія, сягне 1.8 млрд євро за підсумками 2024 року.

Про це повідомило Міністерство оборони Латвії.

«Дрони стали невіддільною частиною російсько-української війни. Це технологічна перевага, що дозволяє стримувати та знищувати ворога. Тому важливо продовжувати працювати над масштабуванням їхнього виробництва як в Україні, так і на Заході», - зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Заступниця міністра подякувала партнерам за послідовну і непохитну підтримку Коаліції, а також за розуміння важливості цієї ініціативи для глобальної безпеки.

«Міжнародна Коаліція дронів стала важливою платформою для розвитку індустрії безпілотників, що також зміцнить нашу національну оборону в майбутньому», - наголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Метою Коаліції дронів є забезпечити промислове виробництво FPV-дронів та розширити індустрії безпілотників на Заході та в Україні, щоб створити асиметричну технологічну перевагу над ворогом на полі бою відповідно до потреб Збройних сил України.

Коаліція дронів має Спільний фонд для закупівлі безпілотників, в межах якого проводить регулярні тендери як спосіб створення інноваційних продуктів на конкурсній основі. Обсяг фонду становить 83 млн євро. Уся інша допомога надається членами Коаліції на двосторонній основі у формі безпілотних літальних апаратів та фінансової підтримки.

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