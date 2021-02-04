В линейке мониторов Philips B появилась модель с гибридным подключением и поддержкой Windows Hello

4 февраля 2021 г., 12:25

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Серия мониторов Philips B Line получила пополнение — новую модель Philips 243B1JH с диагональю 23,8 дюйма.



Устройство оборудовано гибридной док-станцией USB, которая упрощает подключение: USB-кабель с разъёмами C и A обеспечивает передачу видео, подключение к Ethernet, зарядку (с мощностью до 100 Вт) и DisplayLink.





Отмечается, что разъём USB-A с DisplayLink позволяет подключить практически любой современный ноутбук и легко настроить шлейфовое подключение. DisplayPort позволяет подключать другие дисплеи с высоким разрешением с помощью всего одного кабеля между первым монитором в цепи и ПК, благодаря чему рабочий стол не будет перегружен кабелями и проводами.



Устройство оснащено ЖК-дисплеем IPS, который обеспечивает широкие углы обзора 178°/178° и чёткое изображение с живыми цветами, точностью цветопередачи и стабильной яркостью. Модель также оснащена режимом Philips LowBlue и технологией Flicker-Free, а также сертифицирована TÜV Rheinlend.



Всплывающая веб-камера оснащена усовершенствованными датчиками для распознавания лиц Windows Hello, что позволяет легко входить в учётные записи устройств Windows менее чем за две секунды (в три раза быстрее, чем при помощи пароля).



Как и вся серия B Line, новая модель соответствует множеству экологических стандартов и сертификаций, среди которых EnergyStar 8.0, EPEAT1, TCO Certified Edge, RoHS. Встроенный датчик PowerSensor обнаруживает присутствие пользователя перед устройством и соответственно регулирует яркость экрана (уменьшая её, если пользователь отходит), что способствует увеличению срока службы монитора и экономии до 80% энергии. Кроме того, монитор оснащён датчиком освещённости, который автоматически регулирует яркость изображения в соответствии с уровнем света в помещении, экономя электроэнергию.



Монитор Philips 243B1JH появится в продаже в марте 2021 года по рекомендованной розничной цене 13 499 гривен.

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