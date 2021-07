В контентном облаке Box дебютировала функция цифровой подписи

29 июля 2021 г., 13:05

Компания Box объявила что с 26 июля начала постепенное развёртывание Box Sign, «самого значительного своего нового продукта за последние годы». С помощью этой услуги пользователи смогут ставить электронные подписи (e-signature) под контрактами и требовать того же от других, даже если те не являются клиентами Box.



Box заявила в пресс-релизе, что Box Sign обеспечивает неограниченное количество подписей и комплектуется набором интерфейсов прикладного программирования (API), что позволит предприятиям полностью перейти на заключение соглашений в облаке.



Также имеются шаблоны для распространённых повторяющихся процессов, таких как соглашения о неразглашении, средства для отслеживания и для рассылки уведомлений по электронной почте.



Новая функциональность, весьма востребованная в условиях пандемии, стала возможна благодаря приобретению компанией Box в этом году за 55 млн долл. голландского стартапа, SignRequest, ведущего инноватора в области e-signature.



Генеральный директор Box Аарон Леви (Aaron Levie) заявил, что существующие решения e-signature, как правило, слишком дороги, фрагментированы и имеют проблемы с безопасностью.



В отличие от них, сервис Box Sign изначально интегрирован с Box, что означает отсутствие фрагментации, и клиенты не должны доплачивать за его использование. Благодаря интеграции Box for Salesforce можно даже создавать и создавать соглашения о неразглашении, контракты и тому подобное непосредственно в Salesforce. Кроме того, на Box Sign распространяется надёжный профиль безопасности и соответствия требованиям всей платформы Box.



С этой недели Box Sign доступен для некоторых категорий клиентов, а в ближайшие месяцы будет внедрен бесплатно для всех подписчиков тарифных планов Business, Business Plus, Enterprise и Suite.



Одновременно, Box запустила новый вариант подписки под названием Enterprise Plus. Это наивысший на сегодняшний день уровень пользования платформой Box, обеспечивающий доступ ко всем её основным функциональным расширениям, в числе которых Box Shield, Box Governance, Box Relay, Box Platform и новый сервис Box Sign. Кроме того, подписчики Enterprise Plus могут отправлять на подпись неограниченное количество документов напрямую из Salesforce.

