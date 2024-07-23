В Іспанії заарештували трьох «проросійських» хакерів за кібератаки

23 июля 2024 г., 12:35

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Агентство Reuters пише, що троє проросійських хакерів були заарештовані за ймовірні кібератаки проти Іспанії та інших країн НАТО з терористичною метою.



Підозрювані були затримані за ймовірну участь у атаках DDoS на державні установи і стратегічні сектори, повідомила Цивільна гвардія Іспанії.



У повідомленні не сказано, чи були пред'явлені звинувачення трьом підозрюваним, імена яких не називаються, і чи були вони затримані.



Кібератаки, як стверджується, були здійснені на веб-сторінки державних і приватних організацій в урядових секторах, критично важливих об'єктах інфраструктури та основних послуг в країнах, які підтримують Україну у війні з росією, йдеться в повідомленні.



Поліція опублікувала на платформі соціальних мереж X відео обшуку в будинку одного з підозрюваних, де на стіні був вивішений прапор з серпом і молотом радянських часів.



«Ці комп'ютерні атаки були організовані хактивістською групою NoName057(16), яка почала діяти після вторгнення рф в Україну і яка бул) однією з найактивніших», - йдеться в заяві Цивільної гвардії.

У власному засновнцькому маніфесті ця група визнає, що «буде пропорційно реагувати на ворожі та відверто антиросійські дії західних русофобів».



Арешти відбулися в Манакорі на іспанському Балеарському острові Майорка, а також в Уельві і Севільї на півдні Іспанії, повідомила поліція.



Поліція заявила, що розслідування триває.

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