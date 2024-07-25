В «Дії» можна буде поскаржитись на проблеми з мобільним зв’язком під час відключень електрики

25 июля 2024 г., 10:25

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Попри знеструмлення українці повинні мати змогу зателефонувати у швидку чи поліцію, написати рідним або отримати сповіщення про повітряну тривогу.

Для стабілізації ситуації з мобільним зв’язком Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ) видав розпорядження, яке мають виконувати представники мобільних операторів.

Оператори щоквартально звітуватимуть Національному центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України, а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), перевірятиме виконання.

Також для того, щоб допомогти операторам виконувати вимоги розпорядження, в уряді розробили постанову №352, яку затвердив регулятор. Так оператори зможуть подати заявку в Обленерго, щоб установа модернізувала свої мережі, які йдуть до базових станцій. Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори. Крім того, узгоджено перелік обʼєктів, які повинні мати безперебійне живлення, ОВА передадуть його до Обленерго. Також йде робота над бронюванням військовозобовʼязаних співробітників ремонтних бригад.

Крім того, нещодавно Парламент ухвалив закон про скасування мита та ПДВ на ввезення акумуляторів і генераторів. Своєю чергою Мінцифри працює над можливістю повідомляти в «Дії» про проблеми зі звʼязком, навіть коли користувачі будуть офлайн. В такому разі інформація потрапить до системи як тільки з’явиться світло та відновиться звʼязок.

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