 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 40 (1235)

27.09 - 04.10

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

В ближайшие годы мировой рынок ноутбуков покажет сдержанный рост

8 октября 2020 г., 13:19
0 
 

В ближайшие годы мировой рынок ноутбуков покажет сдержанный рост

Как полагают в Digitimes Research, среднегодовой рост мирового рынка ноутбуков в период с 2020 по 2025 г. составит 0,9%.

Удаленная работа и дистанционное образование в разгар пандемии коронавируса заметно подстегнули спрос на ноутбуки. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в будущем году, продолжив позитивно отражаться на поставках. Впрочем, по итогам 2021 г. ожидается довольно сдержанный плюс, вызванный продолжающимся ухудшением мировой экономики и сокращением стимулирующих субсидий.

На фоне облегчения ситуации с вынужденной остановкой производств и закрытием бизнеса, в 2022 и 2023 г., рынок заметно сбавит обороты. При этом конкуренция между платформами заметно обострится — в игру вступят ноутбуки на базе чипов AMD с детализацией 5 нм, а также процессорами ARM. Как итог, вследствие конкуренции со стороны AMD, Apple, MediaTek и Qualcomm доля ноутбуков с процессорами Intel уже в 2021 г. упадет ниже 70%. Начало же нового цикла обновления ожидается не ранее 2024-2025 г.

За счет развивающихся рынков и повышенного спроса со стороны сферы образования, глобальные поставки хромбуков в 2021 г. превысят 30 млн устройств. По темпам роста этот сегмент существенно опередит направления классических ноутбуков для корпоративных потребителей и домашних пользователей.

В будущем году доля ноутбуков с сенсорными экранами составит пятую часть от общих. На некоторых емких рынках, к примеру в Японии, подобные модели уже являются обязательными в сфере образования.

Все про современные облачные технологии!
Не пропусти очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next 20’ OnAir!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  