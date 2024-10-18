В 2024 році буде поставлено 1,44 мільйона OLED-моніторів - зростання на 181%

18 октября 2024 г., 12:35

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TrendForce повідомляє, що ринок OLED-моніторів отримає поштовх завдяки появі нових 31,5-дюймових моделей.

Виробники панелей зосереджуються на диференціації продукції та покращенні технічних характеристик, в той час як кілька ігрових брендів агресивно випускають нові моделі, щоб захопити частку ринку.

Прогнозується, що поставки OLED-моніторів досягнуть 1,44 мільйона одиниць у 2024 році - це на 181% більше, ніж у попередньому році, і очікується, що стрімке зростання продовжиться в найближчі роки.

Прогнозується, що Samsung збереже першість завдяки високим продажам своїх 49-дюймових OLED-моніторів і постійному випуску нових продуктів. Прогнозується, що у 2024 році їчастка компанії на ринку зросте до 31%.

LGE, використовуючи великі ресурси панелей і постійне розширення лінійки продуктів, готова посісти друге місце з прогнозованою часткою ринку в 19%.

TrendForce зазначає, що ASUS, з її фокусом на продуктах високого класу, має намір значно розширити поставки OLED-моніторів у 2024 році. Очікується, що бренд буде тісно конкурувати з Dell за третє місце на ринку.

Агресивна експансія MSI на нові канали збуту призвела до значного зростання загального обсягу поставок моніторів, причому компанія зафіксувала найкращу динаміку в усіх категоріях. Прогнозується, що поставки OLED-моніторів MSI зростатимуть найшвидшими темпами, збільшуючи її частку до 11%, закріплюючи за нею позицію п'ятого за величиною бренду.

Тим часом, Gigabyte, завдяки запуску нових OLED-моделей, посяде шосте місце на ринку.

Монітори QD-OLED будуть домінувати на ринку завдяки агресивному нарощуванню виробництва Samsung Display та багатьом брендам, що представляють відповідні моделі. Очікується, що частка QD-OLED у загальному обсязі поставок OLED-моніторів зросте з 53,5% у 2023 році до 73% у 2024 році. На противагу цьому, ринкова частка WOLED знизиться до 26%, а на RBG OLED припадатиме лише 1%.

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