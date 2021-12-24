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В 2022 г. мировой рынок серверов вырастет не менее чем на 3%

24 декабря 2021 г., 18:18
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Объем мирового рынка процессоров для смартфонов превысил 8 млрд долл.

Появление новых штаммов вируса SARS-CoV-2 придает ощутимый импульс дальнейшей цифровой трансформации бизнеса и, как следствие, позитивно отражается на объемах глобальных поставок серверов, – полагают в TrendForce.

Исходя из этого, а также принимая во внимание текущую ситуацию с проблемами в части поставок материалов и комплектующих, аналитики ожидают рост мирового рынка серверов по итогам 2022 г. в размере 4-5% "YoY". При этом основной вклад сделают североамериканские ЦОД, способные выйти на рост в пределах 13-14%.

Впрочем, в настоящее время рассматривается два сценария развития индустрии. При негативном развитии событий, вызванном дефицитом комплектующих и усилением неопределенности в развитии мировой экономики, рост составит 3-4% "YoY". Позитивный сценарий говорит о возможном увеличении поставок на 5-6%.

Помимо вопроса нехватки комплектующих и ситуации с логистикой, на развитие индустрии будут влиять прочие факторы. В частности, во внимание принимаются запуск платформ Intel Sapphire  Rapids и AMD  Genoa, способных стимулировать как обновление серверов корпоративными клиентами, так и модернизацию заказчиками инфраструктуры ЦОД. Кроме того, международная геополитическая напряженность может вынудить многие страны усилить контроль за собственными критическими данными и, как следствие, приступить к активному усилению используемой инфраструктуры.

Отдельное внимание аналитики уделяют прямым поставкам ODM. Эта модель поставок постепенно приходит на смену традиционной. В 2022 г., при базовом прогнозе, она покажет рост на 10% "YoY", а при негативном и позитивном сценариях способна выйти в плюс на 10% и 15% соответственно.

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