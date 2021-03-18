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В 2021 г. Xiaomi станет третьим крупнейшим вендором смартфонов

18 марта 2021 г., 16:35
В 2021 г. Xiaomi станет третьим крупнейшим вендором смартфонов

По прогнозам Strategy Analytics, в нынешнем году ожидается восстановление мирового рынка смартфонов — при позитивной динамике в размере 6,5% глобальные поставки достигнут 1,38 млрд устройств. Рост связывается с улучшением экономической ситуации на фоне ослабления пандемии COVID-19, ростом количества смартфонов, требующих своего обновления, массовой миграцией на 5G-модели.

Как ожидается, по итогам года Huawei будет смещен с третьей позиции, уступив свое место Xiaomi. Последняя, в свою очередь, продолжит агрессивно наращивать присутствие на рынках Индии, Западной и Восточной Европы.

В Азиатско-тихоокеанском регионе впервые все три верхние строки рейтинга будут принадлежать китайским вендорам vivo, Xiaomi и OPPO.

Сместив с вершины рейтинга Samsung, в регионе МЕА крупнейшим вендором впервые окажется Transsion. Xiaomi опередит Apple и займет третью позицию.

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