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В 2021 г. мировой рынок планшетов отчитался ростом, несмотря на спад в последнем квартале

2 февраля 2022 г., 16:35

Microsoft впервые попала в число крупнейших поставщиков планшетов

Согласно подсчетам аналитиков из IDC, в финальной четверти прошлого года мировой рынок планшетов отчитался снижением поставок на 11,9% "YoY", сумев выйти на объем в размере 46 млн устройств.

Таким образом, с начала пандемии в 2020 г. на рынке отмечен второй квартал негативного роста поставок.

Тем не менее, в целом за 2021 г. рынок сумел выйти в плюс – отгружено 168,8 млн планшетов, что на 3,2% больше в годовом сопоставлении.

Благодаря активному применению планшетов для организации мест удаленной работы и дистанционного обучения, достигнутый результат оказался лучшим, начиная с 2016 г.

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