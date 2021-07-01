 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 24 (1271)

20.06 - 27.06

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

В 2021 г. глобальные государственные расходы на связанные с IoT решения превысят 17 млрд долл.

1 июля 2021 г., 15:05
В 2021 г. глобальные государственные расходы на связанные с IoT решения превысят 17 млрд долл.

Общемировые государственные расходы на различные устройства концепции Интернета вещей (IoT) и связанные с ними коммуникационные услуги в 2022 г. превысят 21,3 млрд долл., — прогнозируют в Gartner. Если прогноз подтвердится, то относительно 2021 г., по итогам которого расходы ожидаются на уровне 17,5 млрд долл., рост составит 22%.

На фоне стабильного снижения стоимости конечных устройств местные органы власти по всему миру активно внедряют технологии IoT для мониторинга собственной инфраструктуры, улучшения безопасности жителей, контроля за карантинными требованиями в разгар пандемии COVID-19. Глобально более половины государственных расходов на оборудование и связанные с IoT коммуникационные услуги приходится на решения для наружного наблюдения, направленные на улучшения общественного здравоохранения и личной безопасности.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  