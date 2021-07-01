В 2021 г. глобальные государственные расходы на связанные с IoT решения превысят 17 млрд долл.

1 июля 2021 г., 15:05

Общемировые государственные расходы на различные устройства концепции Интернета вещей (IoT) и связанные с ними коммуникационные услуги в 2022 г. превысят 21,3 млрд долл., — прогнозируют в Gartner. Если прогноз подтвердится, то относительно 2021 г., по итогам которого расходы ожидаются на уровне 17,5 млрд долл., рост составит 22%.

На фоне стабильного снижения стоимости конечных устройств местные органы власти по всему миру активно внедряют технологии IoT для мониторинга собственной инфраструктуры, улучшения безопасности жителей, контроля за карантинными требованиями в разгар пандемии COVID-19. Глобально более половины государственных расходов на оборудование и связанные с IoT коммуникационные услуги приходится на решения для наружного наблюдения, направленные на улучшения общественного здравоохранения и личной безопасности.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!