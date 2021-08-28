Ускоренная печать гибкой электроники

28 августа 2021 г., 18:05

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Исследователи из Института науки и технологий Тэгу Кёнбук (DGIST) в Корее разработали новую технологию, которая обеспечивает более эффективную и действенную переносимую печать для гибкой электроники. Этот метод может улучшить производство прецизионных устройств, таких как биосенсоры и носимые устройства.

«Наша исследовательская группа первой разработала технологию мгновенной сухой переносимой печати, которую можно использовать как в малых, так и в больших масштабах без необходимости в дорогостоящем оборудовании», - объясняет Сынкён Хео (Seungkyoung Heo), один из ведущих авторов исследования DGIST.

Переносимая печать берет функциональные элементы из одного материала и применяет их к другому материалу. С помощью этого метода можно производить гибкие и растяжимые электронные устройства, используемые в широком спектре приложений, таких как системы беспроводной связи, носимые мониторы состояния здоровья и гибкие электронные дисплеи.

Наиболее распространенная технология производства, называемая печатью с влажным переносом, имеет ряд недостатков, ограничивающих ее использование. К ним относятся ограниченная точность, длительное время обработки и смещение или деформация устройства, вызванные движением жидкости во время процесса печати. В последние годы были разработаны альтернативные методы печати с сухим переносом, но они требуют определенных условий или дорогостоящего оборудования, такого как лазеры, поэтому они не получили широкого распространения.

Инновационная технология печати для гибкой электроники, разработанная исследователями DGIST, является наиболее универсальным и масштабируемым методом сухого переноса на сегодняшний день. Важно отметить, что этот метод может использоваться небольшими исследовательскими центрами без доступа к обычному оборудованию для печати методом сухого переноса.

В новой технике печати используется тот факт, что различные материалы расширяются с разной скоростью при нагревании. Укладывая устройство для печати на поверхность, к которой оно будет прикреплено, и затем повышая температуру, этот метод вызывает термическое напряжение, которое создает трещины между слоями. Это позволяет успешно разделять слои после печати, обеспечивая надежную и мгновенную освобождение устройства.

В этом исследовании ученые продемонстрировали высокую универсальность этой гибкой электронной техники, создав датчик электрокардиограммы, датчик газа, оптогенетический зонд и антенну для беспроводной передачи энергии.

Лабораторный анализ подтвердил, что новая технология печати точнее и быстрее, чем традиционные методы печати с мокрым переносом. Новый метод печати с сухим переносом занимает всего несколько секунд и сохраняет исходную форму и структуру устройства после процесса освобождения, в отличие от печати с влажным переносом, которая выполняется медленнее и может вызвать образование складок. Технику сухой печати также можно масштабировать, чтобы приспособить к разным размерам и формам рисунков, и ее можно интегрировать с другими широко используемыми печатными инструментами.

Она также имеет то преимущество, что может точно переносить устройства со сложной структурой, что может повысить производительность в индустрии точных устройств и высокотехнологичных отраслях.

«Теперь мы планируем дальнейшую оптимизацию технологии, интегрировав ее со многими биосенсорами, системами беспроводной передачи энергии и растягиваемыми устройствами, которые изучаются в нашей лаборатории», - говорит Чондэ Ха (Jeongdae Ha), другой ведущий автор исследования DGIST.

(A) Схематическое изображение процесса печати с сухим переносом в зависимости от уровня диффузии атомов материала с высоким коэффициентом теплового расширения. Процесс подразделяется на слой с низкой взаимной диффузией (Au) и слой (B) с высокой взаимной диффузией (Cu), что требует наличия противоатомного диффузионного слоя

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