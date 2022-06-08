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Sergey Petrenko

USB-C всеєдиний

8 июня 2022 г., 11:25

Роз'єм USB-C буде обов'язковим для смартфонів у Євросоюзі з осені 2024 р. – таке рішення ухвалив Європарламент.

Це звичайно не означає, що за пару років у всіх буде можливість заряджати будь-який смартфон будь-якою зарядкою або робити це абсолютно однаково якісно. Обов'язково виявиться, що все заряджається стандартно повільно, а різноманітні протоколи швидкої зарядки несумісні між собою.

USB-C всеєдиний

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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LastMath LastMath | 8 июня 2022 г., 15:00 | ссылка

Дуже значна подія! Залишиться тільки один.

Але ж, як на мене - lightning більш до сподоби. Тактильно та візуально ) Крім того, маю два порти USB-C які вже не працюють, один розбовтаний, а lightning на айпаді десять років, як новенький.

Може хтось пояснити, чи дійсно USB-C кращий з точки зору технології аніж lightning? Чи знову лайно перемогло ( своєю масою

  

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