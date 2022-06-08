USB-C всеєдиний

Роз'єм USB-C буде обов'язковим для смартфонів у Євросоюзі з осені 2024 р. – таке рішення ухвалив Європарламент.
Це звичайно не означає, що за пару років у всіх буде можливість заряджати будь-який смартфон будь-якою зарядкою або робити це абсолютно однаково якісно. Обов'язково виявиться, що все заряджається стандартно повільно, а різноманітні протоколи швидкої зарядки несумісні між собою.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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Дуже значна подія! Залишиться тільки один.
Але ж, як на мене - lightning більш до сподоби. Тактильно та візуально ) Крім того, маю два порти USB-C які вже не працюють, один розбовтаний, а lightning на айпаді десять років, як новенький.
Може хтось пояснити, чи дійсно USB-C кращий з точки зору технології аніж lightning? Чи знову лайно перемогло ( своєю масою