8 июня 2022 г., 11:25

Роз'єм USB-C буде обов'язковим для смартфонів у Євросоюзі з осені 2024 р. – таке рішення ухвалив Європарламент.

Це звичайно не означає, що за пару років у всіх буде можливість заряджати будь-який смартфон будь-якою зарядкою або робити це абсолютно однаково якісно. Обов'язково виявиться, що все заряджається стандартно повільно, а різноманітні протоколи швидкої зарядки несумісні між собою.

USB-C всеєдиний

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист