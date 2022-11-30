Уряд звільнив від ПДВ та ввізного мита запчастини для електрогенераторів, а також обладнання супутникового інтернету

30 ноября 2022 г., 8:15

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Як повідомляє Кабінет Міністрів, уряд вніс зміни до переліку товарів, які постачаються на територію України без сплати мита та ПДВ.



Під податкові пільги потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання, засоби очищення води та засоби супутникового зв'язку до мережі Інтернет (Starlink).



«Спочатку уряд звільнив від мита та ПДВ імпорт генераторів та енергетичного обладнання. Це рішення робить таку продукцію дешевшою приблизно на 25%. Сьогодні ми робимо ще один крок. Щоб українські виробники, які збирають таку продукцію в Україні, не опинились у невигідному положенні, Уряд додатково звільнив запчастини для зборки генераторів та енергетичного обладнання від ПДВ та мита. Таким чином, і продукція, що виготовляється на внутрішньому ринку, стане приблизно на четверть дешевшою», - пояснив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.



Нагадаємо, що раніше Уряд розширив список імпортних товарів, які будуть завозитись в Україну без сплати ввізного мита та ПДВ - мова йде про обладнання, яке має допомогти країні пережити енергетичну кризу: генератори, акумулятори та інше.

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