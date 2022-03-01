Уряд відтермінував обов'язкове використання електронного підпису на захищеному носії до 31 березня

1 марта 2022 г., 16:25

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Обов'язкове використання електронного підпису на захищеному носії в Україні відтермінували до 31 березня. Уряд ухвалив відповідну постанову, повідомляє «Мінцифра».

У 2020 році використання електронного підпису в окремих випадках, коли вимагається кваліфікований, було впроваджено в межах експериментального проєкту, а обов'язкове використання е-підпису на захищених носіях планувалося запустити з 5 березня цього року.

Експериментальний проєкт успішно себе зарекомендував. Лише минулого року було отримано 17 млн е-підписів, якими скористалися понад 8 млрд разів.

Однак для того, щоб не створювати під час карантинних обмежень навантаження на надавачів електронних довірчих послуг і великих черг на отримання довірчих послуг, рішення відтермінували.

Нагадаємо, минулого року уряд схвалив законопроєкт щодо укладання угоди з Євросоюзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства ЄС у сфері електронної ідентифікації та направив його на розгляд парламенту. Документ спрямований на вдосконалення державного регулювання у цій сфері.

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