Уряд США за 12 років провів консолідацію 6000 ЦОД та заощадив 5,8 млрд дол.

4 августа 2022 г., 9:35

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Як повідомляє видання DataCenter Dynamics, оскільки Федеральна ініціатива США з оптимізації центрів обробки даних (Federal Data Center Optimization Initiative, FDCOI) завершується, офіційні особи стверджують, що вона заощадила 5,8 мільярда доларів за 12 років.



У цей період було закрито близько 6000 центрів обробки даних, хоча це ґрунтується на дуже широкому визначенні, яке включає серверні кімнати та середовища з одним сервером.



Саме у нещодавно запропонованому Федеральному законі про вдосконалення центрів обробки даних від 2022 року сенатори Джекі Розен, Джон Корнін і Гері Пітерс стверджують, що попередня програма заощадила 5,8 млрд дол., закривши тисячі об’єктів.



FDCOI затверджено відповідно до Закону про дозвіл на національну оборону на 2015 фінансовий рік, термін його дії закінчується у 2022 фінансовому році. Новий FDCEA буде перероблено, перемістивши фокус на захист центрів обробки даних і перехід до хмари.



Консолідація федеральних центрів обробки даних США розпочалася у 2011 році, коли уряд поставив амбітні цілі, щоб приборкати перевитрати інфраструктури.



Програму неодноразово відкладали, визначення центру обробки даних було перероблено та розширено за обсягом, оскільки були виявлені нові об’єкти, розташовані в надрах різних агентств. Не всі з цих агенцій співпрацювали з програмою, стверджуючи, що їхні засоби були кориснішими, ніж казали оператори програми.



Фактично, визначення Рахункова палата США центрів обробки даних випереджає твердження сенаторів - заявлено, що близько 6250 центрів обробки даних було закрито до 2019 року.



Цікаво, що Адміністративно-бюджетне управління Білого дому, яке використовує своє визначення ЦОД, заявило, що існує на 4500 об’єктів менше, ніж підрахувала Рахункова палата США, минулого року стверджувало, що закриття центрів обробки даних заощадило уряду приблизно 6,24 млрд дол.

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