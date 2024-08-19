Підтримано законопроєкт про заборону використання російських програм та інших цифрових продуктів

19 августа 2024 г., 10:25

Міністерство цифрової трансформації України інформує, що уряд підтримав законопроєкт про введення заборони використання санкційних електронних ресурсів. Згідно з ним скоро українські компанії матимуть повністю відмовитися від програм країн-агресорів задля збереження національної безпеки.

Щоб підвищити кіберзахист країни, Держспецзв’язку за завданням Ради національної безпеки та оборони розробила цей законопроєкт. Він посилює санкційне законодавство щодо переліку цифрових продуктів. Це розповсюджується на програмні й інформаційні ресурси, створені російськими компаніями чи будь-якими представниками країн, які мають стосунок до діяльності країн-агресорів чи терористичних організацій.

Також під заборону потрапить доступ до сайтів і сервісів, які становлять загрозу для національної безпеки, тобто належать або контролюються особами чи організаціями, щодо яких застосовано санкції.

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