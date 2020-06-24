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"Управление вашим Edge – удаленное управление, силовые решения и мониторинг среды в Micro Data центрах" - вебинар 25 июня 

24 июня 2020 г., 16:41

Компания Dell Technologies приглашает на очередной вебинар, на котором будут представлены инновационные решения для корпоративного сегмента.

Вебинар  "Управление вашим Edge – удаленное управление, силовые решения и мониторинг среды в Micro Data центрах" пройдет 25 июня.

На этом онлайн-мероприятии будет представлен обзор решений Vertiv для быстрой оцифровки - микро, малые и средние решения для охлаждения, решения DC для внутреннего и наружного применения, под ключ, вопросы удаленного доступа и управления, программные решения для мониторинга. Также вы сможете узнать про истории успеха внедрений представленных решений.

Участие в мероприятие бесплатное. Регистрации обязательна


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