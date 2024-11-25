Універсальний процесор AI RISC-V поєднує CPU, GPU, DSP, FPGA

25 ноября 2024 г., 17:35

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Компанія Ubitium отримала $3,7 млн початкового фінансування для запуску універсального RISC-V-процесора, який усуває необхідність у спеціалізованих мікросхемах і дає змогу реалізувати передовий AI без додаткових витрат у вбудовуваних системах завдяки переосмисленню підходу IBM до обробки даних, розробленого 1967 року.



Уже понад півстоліття процесори загального призначення будуються на основі алгоритму Томасуло, розробленого інженером IBM Робертом Томасуло 1967 року. Це індустрія вартістю 500 млрд дол., побудована на спеціалізованих CPU, GPU та інших чипах для різних обчислювальних завдань. Стартап Ubitium зруйнував цю парадигму, створивши універсальний RISC-V-процесор, який виконує всі обчислювальні навантаження на одному ефективному чипі, що дає змогу створювати простіші, розумніші та економніший пристрої для всіх галузей промисловості, а також революціонізувати промисловий стандарт 57-річної давності.



Початковий раунд фінансування під спільним керівництвом Runa Capital, Inflection і KBC Focus Fund буде використано для розроблення перших прототипів і підготовки початкових наборів для розроблення для клієнтів, а перші чипи планують випустити 2026 року.



Компанію Ubitium заснували ветерани напівпровідникової промисловості, які прагнуть зробити революцію в архітектурі процесорів. Технічний директор Мартін Ворбах (Martin Vorbach), власник понад 200 патентів на напівпровідники, ліцензованих найбільшими американськими компаніями з виробництва мікросхем, витратив 15 років на розробку цієї технології. Спираючись на свої розробки в галузі реконфігурованих обчислень, він створив мікроархітектуру, яка не залежить від робочого навантаження і дає змогу повторно використовувати одні й ті ж самі транзистори для різних завдань оброблення, що усуває необхідність у кількох спеціалізованих ядрах і дає змогу використовувати штучний інтелект без додаткових витрат. Інновації Ворбаха, що працює між Німеччиною і Купертіно (шт. Каліфорнія), лягли в основу місії Ubitium.



Мартін Ворбах познайомився з генеральним директором Хен Шин Чо (Hyun Shin Cho) у Технологічному інституті Карлсруе (KIT). Після двох десятиліть роботи в різних галузях промисловості Чо возз'єднався з Ворбахом для комерціалізації технології. Команду доповнює голова ради директорів Пітер Вебер (Peter Weber), ветеран Intel, Texas Instruments і Dialog Semiconductor, що володіє великим досвідом роботи в різних галузях.



«Процесорна індустрія вартістю 500 млрд дол. побудована на проведенні кордонів між обчислювальними завданнями», - каже Хен Шин Чо, генеральний директор Ubitium. «Ми стираємо ці кордони. Наш універсальний RISC-V-процесор робить усе - CPU, GPU, DSP, FPGA - в одному чіпі, в одній архітектурі. Це не поступове поліпшення. Це зміна парадигми. Це архітектура процесора, яку вимагає ера AI. Занадто довго ми вважали, що робити пристрої інтелектуальними - означає робити їх складними. Кілька процесорів або процесорних ядер, кілька команд розробників, нескінченні проблеми інтеграції - сьогодні все змінилося. Універсальний процесор RISC-V надає обчислювальні можливості, які не залежать від робочих навантажень і сприяють розвитку штучного інтелекту, для граничних пристроїв за допомогою одного чіпа, при цьому вартість розробки і виробництва в рази менша, ніж у сучасних пропозицій».



Оскільки ринок напівпровідників, за прогнозами, перевищить 700 млрд дол. до 2025 р., технологія Ubitium від самого початку націлена на вбудовані системи і робототехніку. Спрощуючи системні архітектури та знижуючи вартість, універсальний процесор RISC-V робить передові обчислювальні можливості доступними для всіх галузей промисловості, не потребуючи спеціалізованого обладнання для кожного застосунку, що дає змогу використовувати передовий AI без додаткових витрат.



Дмитро Гальперін (Dmitry Galperin), генеральний партнер Runa Capital у Берліні, прокоментував: «Унікальний підхід Ubitium до мікроархітектури процесорів дає змогу адаптуватися до будь-якого типу робочого навантаження - від простої логіки управління до масивного паралельного опрацювання потоків даних».



«Те, що пропонує Ubitium, стане справжнім проривом у розробці та запуску будь-якого нового продукту з вбудованою електронікою. Їхній підхід дасть змогу знизити вартість і складність, що значно прискорить вихід на ринок. Те, що раніше вимагало спільної роботи кількох команд над проєктуванням апаратного та програмного забезпечення, тепер стане суто програмним проєктом», - каже Руді Северийнс (Rudi Severijns), директор з інвестицій KBC Focus Fund.



У перспективі Ubitium планує створити повний портфель чипів, що розрізняються за розміром масиву, але мають однакову мікроархітектуру і програмний стек, що дасть змогу створювати рішення від невеликих вбудованих пристроїв до високопродуктивних обчислювальних систем. Такий надмасштабований підхід дає змогу замовникам масштабувати свої додатки без зміни процесу розроблення, а дизайн, орієнтований на робоче навантаження, гарантує, що процесор зможе адаптуватися до розв'язання будь-яких обчислювальних завдань без спеціалізованих апаратних модифікацій. Мета компанії - зробити свій універсальний процесор новим стандартом, який остаточно подолає бар'єри вартості та складності, що обмежують розгортання передових обчислень і можливостей штучного інтелекту в різних галузях.



«Ми уявляємо собі майбутнє, в якому кожен пристрій працюватиме автономно, ухвалюючи інтелектуальні рішення в режимі реального часу і змінюючи способи взаємодії з технологіями», - підсумував Хен Шин Чо.

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