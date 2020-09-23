Ультрабук ASUS ZenBook 14, способный проработать на одном заряде 22 часа, будет предложен по цене от 27 000 грн.

23 сентября 2020 г., 17:38

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Компания ASUS представила в Украине ZenBook 14 – ультрапортативный 14-дюймовый ноутбук, созданный на базе новейших процессоров AMD Ryzen серии 4000.



Как отмечается, выполненный в элегантном и прочном металлическом корпусе, устройство представляет собой одну из самых тонких 14-дюймовых моделей с полноценным комплектом интерфейсных разъемов. Ноутбук отличается также весьма высокой энергоэффективностью – до 22 часов работы на одном заряде аккумулятора.



Новая модель доступна в двух вариантах оформления - серый цвет корпуса (Pine Grey), глянцевый или светло-сиреневом цвете (Lilac Mist).



Особо подчеркивается, что несмотря на рекордно малую толщину всего 14,3 мм, это устройство предлагает полный набор портов подключения: полноразмерные разъемы HDMI и USB Type-A, два высокоскоростных порта USB-C и слот для карты памяти microSD. Ни один другой 14-дюймовый ноутбук на базе платформы AMD не может предложить подобный набор интерфейсов в корпусе аналогичной толщины, утверждает производитель.



Важно, что оба порта USB-C совместимы с технологией быстрой зарядки и позволяют подключить к ноутбуку до двух внешних мониторов с разрешением 4K UHD и передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с.



Также ZenBook 14 поддерживает новую функцию ASUS USB-C Easy Charge, позволяющую проводить зарядку от обычных зарядных устройств с разъемом USB-C. Эта функция помогает очень быстро зарядить ноутбук с помощью любого зарядного устройства с разъемом USB-C и сертификацией Power Delivery, например, используя сетевой адаптер мощностью 65 Вт, входящий в комплектацию ноутбука, а когда его нет под рукой, пополнить процент зарядки можно с помощью обычного портативного зарядного устройства или даже от портативного аккумулятора.



Новый ZenBook 14 оснащен дисплеем NanoEdge, который «благодаря исчезающе тонкой рамке занимает 90% площади крышки». Дисплей доступен в версии с низким энергопотреблением (1 Вт), которая улучшает время автономной работы всего устройства и обеспечивает еще большую максимальную яркость – 400 кд/м2.



Для максимально удобного и точного набора текста клавиатура занимает всю ширину корпуса. С правой стороны удобно расположен дополнительный набор функциональных клавиш. Поворотное крепление ErgoLift при открывании крышки приподнимает клавиатуру под оптимальным для набора текста углом. Такая конструкция также создает дополнительное пространство под нижней панелью ноутбука, способствующее его охлаждению.



Для удобной работы с цифрами в новых моделях реализован цифровой блок ASUS NumberPad 2.0. Полноразмерный сенсорный цифровой блок со светодиодной подсветкой встроен непосредственно в тачпад и активируется одним касанием соответствующего значка.

Встроенная в верхнюю часть рамки инфракрасная камера позволяет удобно авторизоваться в системе с помощью функции распознавания лиц Windows Hello. Эта камера работает даже в условиях слабой освещенности, избавляя от необходимости каждый раз вводить пароль.



ZenBook 14, как уже отмечалось, базируется на мобильном процессоре AMD серии Ryzen 4000, дополненному высокочастотной памятью объемом до 16 ГБ. В его современную аппаратную конфигурацию также входят скоростной твердотельный накопитель, работающий в режиме PCIe 3.0 x2, и беспроводной модуль Wi-Fi 6 (802.11ax).



Модель ASUS ZenBook 14 (UM425) ожидается в Украине уже в октябре по цене от 27 000 грн.

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