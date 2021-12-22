«Улов» криптомошенников за 2021 год оценили в 7,7 млрд долл.

22 декабря 2021 г., 11:15

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По данным аналитической фирмы Chainalysis, в результате махинаций с криптовалютой киберпреступники за текущий год получили от своих жертв колоссальную сумму в 7,7 млрд долл. – рост на 81% по сравнению с 2020 г.



В то же время количество депозитов на мошеннические адреса снизилось с 10,7 до 4,1 млн, означая, что жертв мошенничества стало меньше, но теряют они больше.



«Как самая крупная форма преступлений, связанных с криптовалютой, и однозначно нацеленная на новых пользователей, мошенничество (скаминг) представляет собой одну из величайших угроз для дальнейшего распространения криптовалюты», – подчеркнула Chainalysis.



Лидировали по росту ущерба от преступлений с криптовалютой в 2021 году так называемые «выдёргивания коврика» (rug pull), – когда разработчики новой криптовалюты исчезали вместе с вложенными в неё средствами пользователей. В 2021 году на долю этой схемы приходилось 37% всех доходов криптомошенников, что составило 2,8 млрд долл. – существенный рост по сравнению с 1% в 2020 г.



Аналитики утверждают, что при наличии нужных технических знаний совсем нетрудно создавать новые токены на Ethereum или других блокчейнах и размещать их на децентрализованных биржах (DEX) без аудита кода.



По данным Chainaylsis, количество активных финансовых скамов выросло до 3300 с 2052 в 2020 году, а их средняя продолжительность, превышавшая 500 дней в 2016 г., сократилась до 291 дня в 2020 г. и всего до 70 дней в 2021 г. Компания объясняет это тем, что мошенники чувствуют большее давление и стремятся «закрыть лавочку до того, как привлекут внимание регуляторов и правоохранительных органов».



«Самый главный урок из этого – избегать новых токенов, которые не прошли аудит кода», – советует Chainalysis, подразумевая процесс анализа сторонними фирмами кода смарт-контракта, лежащего в основе нового токена или другого проекта децентрализованных финансов (DeFi), который удостоверяет, что правила управления контрактом не оставляют лазеек для мошенничества.



Криптоинвесторам также рекомендуют опасаться токенов без официальной документации или веб-сайта, которые полагаются законопослушному проекту, а также токенов, созданных людьми, скрывающими свои подлинные имена.

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