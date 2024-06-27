Ulefone розширила лінійку захищених смартфонів з тепловізором і камерою нічного бачення

27 июня 2024 г., 15:35

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Компанія Ulefone представила Armor 25T Pro - флагманський захищений смартфон з підтримкою 5G, що володіє функціями тепловізора та інфрачервоною камерою нічного бачення.



Зазначено, Armor 25T Pro оснащений новітнім тепловізійним датчиком ThermoVue, що забезпечує роздільну здатність до 160×120 для отримання тепловізійних зображень. Частота кадрів до 25 Гц забезпечує плавний, без затримок запис тепловізійного відео. Галузі застосування великі: від пошуку домашніх тварин, огляду будинку, діагностики механічних проблем і виявлення витоків до підвищення безпеки під час активного відпочинку. Додаткові налаштування і режими реалізовано в застосунку зі зручнішим користувацьким інтерфейсом.



Завдяки 64 Мп камері нічного бачення та вдосконаленим алгоритмам обробки зображень Armor 25T Pro забезпечує знімання за низької освітленості, даючи змогу отримувати чіткі зображення навіть у найтемніших умовах.



Смартфон Armor 25T Pro сертифікований за стандартами IP68/IP69K і відповідає стандартам MIL-STD-810H, що забезпечує його пилонепроникність, водонепроникність і ударостійкість.



Armor 25T Pro вирізняється тонким і легким корпусом. Новинка базується на чипсеті MediaTek Dimensity 6300 5G з 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ ПЗП.

Вбудований акумулятор місткістю 6500 мАг підтримує швидку зарядку 33 Вт і бездротову зарядку 30 Вт.



Встановлений у смартфоні 6,78-дюймовий дисплей FHD+ підтримує частоту оновлення 120 Гц.



Пристрій працює під управлінням ОС Android 14.

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