«Укртелеком» в III кв. 2020 г на 8% нарастил доходы от интернет-услуг и передачи данных

26 октября 2020 г., 18:05

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По сообщению «Укртелекома», в третьем квартале 2020 году общий доход компании составил более 1,6 млрд грн, из них на телекоммуникационные услуги пришлось 1,23 млрд грн.

По результатам квартала EBITDA составила 513 млн грн, при этом маржа EBITDA выросла до 32%.

За три предыдущих месяца частным абонентам предоставлено услуг на более 754 млн грн, бизнес-потребителям — на 341 млн грн.

На фоне стабильности общего и телеком-доходов традиционно продолжают расти поступления от интернет-услуг и передачи данных. За отчетный период они составили почти 520 млн грн, что на 8% больше чем за аналогичный период 2019 года.

Соблюдая все необходимые карантинные меры, «Укртелеком» развивает современную телеком-инфраструктуру в населенных пунктах по всей стране. За 9 месяцев этого года завершено строительство более 7000 километров волоконно-оптических линий связи.

Теперь интернет от «Укртелекома» есть более чем 2760 городах и селах Украины. В частности, в июле-сентябре оптическая сеть появилась в более чем 150 населенных пунктах.

К оптическому интернету «Укртелекома» ежемесячно продолжают подключаться десятки больниц и объединенных территориальных общин (ОТГ). Сейчас им пользуются почти 650 медицинских учреждений (60 за квартал), 321 ОТГ (+33 за квартал). Также в последнее время значительно увеличилось образовательных учреждений-пользователей оптики: 170 был подключен за квартал, а всего оптические интернет-подключения от «Укртелекома» имеются в 712 образовательных учреждениях.

Капитальные инвестиции за третий квартал 2020 г составили 145 млн грн. Поступления от коммерческой аренды имущества, незадействованного в производственных процессах, за 9 месяцев оцениваются почти в 240 млн грн. Это направление показало рост благодаря увеличению переданных в аренду площадей. «Укртелеком» является одним из крупнейших участников торгов по аренде коммерческой недвижимости на Рrozorro.

Существенной проблемой предприятия остается задолженность местных бюджетов по возмещению стоимости телекоммуникационных услуг, предоставленных льготным категориям граждан. По состоянию на 30 сентября она составляет почти 150 млн грн. Это сумма, например, более чем вдвое превышает стоимость интернетизации, к примеру, Запорожской области.

В третьем квартале 2020 г «Укртелеком» уплатил 456 млн грн налогов в бюджеты всех уровней, а всего в этом году — 1,37 млрд грн.

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