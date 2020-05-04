«Укртелеком» проложил 1,4 тыс. км оптики в этом году

4 мая 2020 г., 14:05

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По сообщению «Укртелекома», оператор проложил почти 1,4 тысячи километров волоконно-оптического кабеля в первом квартале этого года, реализуя ряд проектов по развитию оптической мультисервисной телекоминфраструктуры по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть). Строительство новых сетей продолжается в сотнях населенных пунктах во всех областях одновременно. К работам привлечены десятки местных и региональных подрядчиков. Капитальные инвестиции за первый квартал 2020 составили 112 млн грн.

Строительство GPON в сельской местности позволяет сокращать цифровой разрыв в стране. Благодаря построенной сети население небольших городов и сел имеет возможность пользоваться современными телеком-услугами «как в городе» — интернетом на скорости до 200 Мбит/с и 1 Гб/с, интернет-телефонией и интерактивным ТВ. Заявлено, что услугу Интерактивное ТВ выбирает каждый пятый абонент, который подключается к новой сети. При этом подключение абонентов на новую сеть осуществляется с соблюдением необходимых мер безопасности в период карантина.

Напомним, «Укртелеком» совместно с европейскими партнерами реализует ряд проектов, позволяющих преодолевать «цифровой разрыв» между городом и деревней в Украине. Вместе с компанией Iskratel и словенским банком развития SID Bank, «Укртелеком» подключает к оптическому интернету сотни населенных пунктов в различных регионах страны. Только в пределах недавно начатого проекта предусмотрено подключение к «оптическому» интернету более 200 деревень в 13 областях страны. Также ведутся работы по строительству сетей по технологии GPON еще в более 300 небольших населенных пунктах.

Отмечается, что в целом интернет-доступом от «Укртелекома» пользуются в 2430 населенных пунктах Украины.

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