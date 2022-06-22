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“Укртелеком” продовжує відновлювати послуги де йдуть активні бойові дії

22 июня 2022 г., 9:35
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З 13 по 20 червня, аварійники “Укртелеком” відновлювали послуги зв'язку у десятках населених пунктах різних областей України, зокрема, де йдуть активні бойові дії.

Складною залишається ситуація в Донецькій області, де не вщухають бої. Тут фахівці роблять усе можливе, аби підтримувати зв'язок для людей в умовах аварійних відключень електроенергії та пошкоджень лінії через бойові дії. Станом на 20 червня інтернет доступний для абонентів у понад 50% населених пунктів, підключених до мереж “Укртелеком”.  

На Харківщині, де було пошкодження волоконно-оптичного кабелю, відновлено надання послуг телефонії та інтернету абонентам, які включені в смт Близнюки, м. Барвінкове. Щоб повернути послуги користувачам, фахівці змонтували постійну вставку оптичним кабелем та додаткові муфти. Наразі в області послуги надаються у 62% населених пунктів, де є мережі оператора.

А у Дніпрі інженерами відновлено надання послуг телефонії та інтернету для низки абонентів в місті, які тимчасово залишились без зв'язку через зловмисне часткове пошкодження волоконно-оптичного кабелю.

Загалом протягом минулого тижня бригади “Укртелеком” відновлювали зв'язок у різних областях, зокрема Львівській, Чернігівській, Сумській, Івано-Франківській, Миколаївській, Донецькій, Рівненській.

Зараз інтернет-послуги доступні у 87% населених пунктів України, де є мережі Укртелекому, в усіх областях, крім Луганської та Херсонської.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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