“Укртелеком” відновив інтернет-доступ на Миколаївщині у 94% містах і селах, а на Чернігівщині - у 92%

26 мая 2022 г., 8:25

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Держспецзвʼязку повідомив про роботу мобільного звʼязку, інтернету та цифрового телебачення в Україні станом на 20:00 25 травня.



Ремонтні бригади Київстару на Київщині відновили роботу двох базових станцій у селі Калинівка, а також підключили ще одну базову станцію у Іванкові. У Чернігівській області відновлено роботу базової станції у Новоселівці. Додаткова мобільна вежа запрацювала у Харкові в районі Північної Салтівки.



Фахівці “Укртелеком” в Ізюмському районі Харківщини у координації з ЗСУ героїчно відновили роботу волоконно-оптичної лінії зв’язку, яку пошкодили російські ворожі обстріли. Також співробітники компанії звітують, що на Миколаївщині інтернет доступний уже у 94% містах і селах області, де є покриття Укртелекому. А на Чернігівщині телекомінфраструктура оператора доступна у 92% населених пунктів, де є мережі оператора.



За координації Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку та завдяки оперативному реагуванню в найкоротші терміни вдалося відновити роботу 120 базових станцій Київстару в Запорізькій області та підключити їх до резервних каналів. Перебої в роботі станцій почалися раніше через пошкодження магістральної волконно-оптичної лінії зв’язку Дніпро–Сімферополь.

Фахівці ТОВ "Інтертелеком" зафіксували відсутність електроживлення та пошкодження магістралей за напрямками Чернівці – Сторожинець та в місті Тальне Черкаської області. Повністю усунути виявлені пошкодження вдалося вже за кілька годин після виявлення несправностей.



Аварійно-відновлювальні бригади Євротранстелекому виконали роботи з відновлення вузлів зв’язку в місті Новоолексіївка. Завдяки цьому вдалося значно покращити якість зв'язку абонентів lifecell.



Інженери ТОВ "Атраком" відновили волоконно-оптичні лінії зв’язку за напрямками Одеса-Миколаїв-Херсон, Київ-Чернігів-Суми-Харків.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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