«Укрпошта» запустила першу автоматизовану сортувальну лінію української розробки з ПЗ на базі Oracle

5 апреля 2023 г., 14:35

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Завдяки впровадженню першого конвеєру на 64 напрями, швидкість обробки дрібних посилок збільшиться до 8 тис. на год. Лише одна смуга може сортувати понад 150 тис. посилок на добу. Це у вісім разів більше, ніж раніше працівники обробляли вручну. Цього року планується встановити ще 4-5 нових ліній, а у 2024 році повністю перейти на автоматизований режим сортування по всій країні.

На виготовлення та впровадження першого конвеєру на 64 напрямки пішло п’ять місяців. Наступні конвеєри запускатимуть за 4-12 тижнів, в залежності від кількості напрямів сортування. Встановлене обладнання вироблено таким способом, що дозволяє в процесі експлуатації додавати модулі, тим самим збільшуючи кількість напрямків сортування при зміні процесів, та кількість необхідних для обробки обсягів.

UIS Tilt tray sorter – це сортувальник, розроблений українськими інженерами. Понад 90% його складових виготовлено на 10 різних промислових підприємствах України, а сортуванням керує власне ПЗ на базі Oracle.

Для постачання конвеєрного обладнання для «Укрпошти» був вибраний український виробник – ТОВ «Українські інтелектуальні системи». Відповідний тендер завершився на початку жовтня минулого року. Відбір підрядника та закупівля конвеєрного сортувального обладнання проводився через систему електронних закупівель РroZorro. Забезпечення сортувального обладнання обійдеться приблизно в 1,7 млн дол. За умовами закупівлі, у зазначену суму входить безпосередня вартість обладнання, його технічне та чотирирічне сервісне обслуговування, комплект запасних частин. Гарантійний термін – 48 місяців.

Додатково сортувальні центри будуть оснащені сортувальною лінією посилок з пропускною здатністю до 4 тис. од/год з технологією Put-To-Light. Це дозволить максимально автоматизувати операційні процеси сортування, зменшити кількість помилок, оптимізувати кількість персоналу та операційної площі, а також покращити та пришвидшити якість надання послуг.

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