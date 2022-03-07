"Укренерго": українська енергосистема працює стабільно

7 марта 2022 г., 11:41

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НЕК "Укренерго" повідомляє про 11 днів стабільної роботи української енергосистеми під час війни. Частота в мережі залишається 50 Гц. Населення, військові та інші споживачі забезпечені електроенергією.



За минулий день в перервах між обстрілами ремонтні бригади «Укренерго» та операторів систем розподілу відновили частково енергопостачання споживачів Сум, Харкова, Київщини, Миколаївщини, Чернігівщини, загалом до мільйона споживачів. Замінено обладнання на підстанції високої напруги 330 кВ.



Працюють всі види генерації – атомні, теплові та гідроелектростанції. Запорізька АЕС працює двома блоками. Фахівці НАЕК «Енергоатом» керують роботою її енергоблоків. За повідомленням Держатомрегулювання радіаційний фон на Запорізькій АЕС в нормі. В штатному режимі працює автоматизована система радіаційного контролю АЕС та радіаційного стану в санітарно-захисній зоні.

Графік споживання електроенергії залишається без змін. Пам’ятаємо, що у безпечні моменти електроенергії можна і треба споживати скільки вам потрібно. Це допоможе підтримувати баланс в енергосистемі та полегшить наше життя!



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