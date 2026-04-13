Укрдержархів передав 10 ТБ інформації для тренування LLM Сяйво

13 апреля 2026 г., 10:25

0

Tweet

Мінцифри повідомило, що до процесу створення національної великої мовної моделі вже долучилися понад 50 організацій.



«Ми створюємо національну мовну модель Сяйво, яка розумітиме й знатиме все про Україну, - контекст, історію та діалекти. Для тренування LLM збираємо унікальні дані, які раніше були недоступні для навчання мовних моделей», повідомили у міністерстві.



Один з найбільших наборів інформації надає Державна архівна служба України - близько 10 терабайтів.



Десять терабайтів - масив текстів у 70 000 книжок (скоріш всього, мова йде про ілюстровані видання). Це перший кейс, коли Укрдержархів ділиться даними для розвитку цифрових сервісів в Україні



«Вже зараз Україна належить до світових лідерів з оцифрування архівів, і до кінця 2026 року кількість наявних цифрових копій виросте зі 150 млн до понад 200 млн, які можуть бути використані для тренування нашої національної LLM», зазначив Олександр Борняков, в.о. міністра цифрової трансформації.



Мінцифри запрошує інституції та бізнес долучитися до створення першого українського АІ. Для участі необхідно заповнити форму за посиланням.



З додатковими запитаннями можна звернутися на пошту: [email protected]

0

Tweet