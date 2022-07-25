Український електронний підпис відповідає європейським стандартам

25 июля 2022 г., 10:45

Система українського електронного підпису нещодавно успішно пройшла тестування на eSignature Validation Plugtests 2022. "Отже, технічно готові до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС", повідомив міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров.



Взаємне визнання електронних підписів - важлива частина плану цифрової євроінтеграції, Михайло Федоров. "Наші цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу"? зазначив він.



Це створює безліч переваг для бізнесу і всіх українців. Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн-контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо.



Тестування на eSignature Validation Plugtests 2022 проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI. Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу в сфері електронних довірчих послуг.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру