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Український електронний підпис відповідає європейським стандартам

25 июля 2022 г., 10:45

Система українського електронного підпису нещодавно успішно пройшла тестування на eSignature Validation Plugtests 2022. "Отже, технічно готові до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС", повідомив міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров.

Взаємне визнання електронних підписів - важлива частина плану цифрової євроінтеграції, Михайло Федоров. "Наші цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу"? зазначив він.

Це створює безліч переваг для бізнесу і всіх українців. Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн-контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо.

Тестування на eSignature Validation Plugtests 2022 проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI. Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу в сфері електронних довірчих послуг.

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