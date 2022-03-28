Українських учнів Malaysia Technology Expo нагородила за розробку квадрокоптера-міношукача, метод протезування зору та комплекс для захисту ПЗ

28 марта 2022 г., 15:55

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Як повідомляє Мала академія наук України 25 березня завершилася виставка технологій Malaysia Technology Expo, у який взяти участь українські учні та вибороли нагороди.



Слід зазначити, що MTE, яка проходить у Малайзії – одна з найбільших виставок технологій та інновацій у Південно-Східній Азії, вона щороку збирає винахідників із понад 30 країн світу. Тут учасники показують свою розробку науковцям, представникам міжнародних корпорацій, інженерам та інвесторам з усього світу.



Приводимо переможців Malaysia Technology Expo, які представили проекти в ІТ-сегменті.



Золото на MTE отримав Ігор Клименко з Політехнічного ліцею Національного технічного університету України "КПІ" м. Києва. Хлопець розробив квадрокоптер-міношукач, який допоможе швидко знайти вибухонебезпечні об'єкти на поверхні та під землею. Перевага такого пристрою – компактність та мобільність, оскільки його можна помістити у звичайний рюкзак. А ще під час місії розмінування міношукач Ігоря мінімізує участь людини в пошуку вибухонебезпечних об'єктів. Саме тому надає повну безпеку військовим та кардинально скорочує кількість жертв.



Юрій Сагайдак зі Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка також отримав золоту нагороду. Він винайшов новий метод протезування зору. Інформація про перешкоди, які оточують людину, оперативно обробляється, кодується і передається людині через слуховий канал.



Дмитро Давиденко з Донецької області, Великоновосілківської школи №2 виступав із проєктом розумної теплиці на автономному живленні на базі мікроконтролера Arduino. Така система майже не потребує втручання людини. Потрібно лише саджати та збирати врожай.



Срібло отримав Андрій Демченко з Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ». Хлопець створив Smart Pot – автоматизовану систему підтримки мікроклімату при вирощуванні рослин, розроблену на базі плати stm32. Пристрій допомагає вирішити питання поливу домашніх рослин та мікрогрінів.



Таку ж нагороду отримав Микита Мудрий з Ліцею-школи №14 Донецької області. Він розробив програмний комплекс для захисту програмного забезпечення від аналізу та декомпіляції. Його проєкт можливо використовувати для навчання фахівців з кібербезпеки.

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