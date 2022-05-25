Українські заклади освіти получать 500 тис. безоплатних ліцензій на Microsoft Office 365

25 мая 2022 г., 22:35

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Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет провів у Лондоні зустріч з Марком Істом, генеральним директором Microsoft Education у Європі, Близькому Сході та Африці.



Сторони обговорили питання цифрового освітнього паспорту та забезпечення девайсами, що є однією з 11 пріоритетних потреб України для продовження якісного освітнього процесу.



Сергій Шкарлет і Марк Іст погодили залучення спеціального консультанта від офісу Microsoft Education, який протягом року працюватиме в Україні та проведе аналіз функціонування електронних освітніх платформ задля подальшої модернізації.



Компанія Microsoft є багаторічним стратегічним партнером Міністерства освіти і науки України. Співпраця з українським офісом компанії почала активно розвиватися під час пандемії, коли всі процеси необхідно було переносити в онлайн.



«Важливою підтримкою в умовах пандемії стало надання компанією 200 тис. пільгових ліцензій на операційну систему (WindowsNationalAcademic) для комп’ютерного обладнання, що використовується в навчанні», – зазначив Сегрій Шкарлет.



Під час зустрічі Міністр подякував пану Марку Істу за підтримку української освіти в умовах відкритої агресії рф і наголосив на результативності співпраці з компанією.



«Від перших днів війни ми активно співпрацюємо з Microsoft. Уже напрацювали рішення щодо надання 500 тис. безоплатних ліцензій MicrosoftOffice 365. Працюємо з регіональним офісом і компаніями-партнерами, які технічно допомагатимуть розгортати ліцензії в школах. Протягом літа планується проведення тренінгів для адміністраторів і вчителів», – повідомив Сергій Шкарлет.



Команда Microsoft підтримала українську освіту в низці проектів і сприяла розгортанню сервісу MSTeamsforEducation у школах і закладах професійно-технічної освіти, а також проведенню тренінгів для 3 тис. педагогічних працівників із підвищення рівня цифрової компетентності та використання можливостей сервісів Microsoft у освіті.



За словами Міністра, наразі ведеться активна комунікація щодо закупівлі пристроїв для потреб освіти.



Крім того, представники UNICEF і Microsoft запустили адаптовану під українські потреби платформу LearningPassport, що акумулює у вільному доступі корисний і якісний цифровий контент – онлайн-курси, відео, текстові та інтерактивні матеріали.

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