Українські стартапи, що мають готовий продукт, можуть безоплатно перевіритись на кіберзагрози

8 августа 2025 г., 17:25

За останній рік кількість кібератак через вразливості на сайтах зросла на 180%. Щоб допомогти українським стартапам посилити кіберзахист, Ukrainian Startup Fund разом з компанією А42 запускають програму з кібербезпеки.

Згідно з цією програмою стартапи можуть отримати: безоплатну перевірку на наявність витоків даних і вразливостей та рекомендації щодо їх усунення; два технічні вебінари для команди й вебінар для CEO «Як правильно будувати процеси та комунікацію в команді для посилення безпеки».

До програми з кібербезпеки можуть долучитися українські стартапи, які працюють у будь-якій галузі, мають MVP або готовий продукт та готуються до раунду інвестицій.

