Українські стартапи мають шанс позмагатися за 1 млн дол. у конкурсі Startup World Cup

25 июля 2024 г., 14:25

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Startup World Cup – це найбільший у світі пітч-конкурс для стартапів. Цьогоріч подія обʼєднає понад 50 тисяч відвідувачів та 2500 інвесторів з більш як 75 країн світу. Участь у Startup World Cup – це можливість для технологічних проєктів презентувати свою розробку на весь світ та залучити 1 млн дол. на розвиток інновацій.

Міжнародний фінал Startup World Cup відбудеться 2-4 жовтня в Кремнієвій долині. Україну представить один стартап, який переможе на регіональному етапі конкурсу. У конкурсі зможуть взяти участь стартапи, які зареєстровані в Україні та належать українцям – частка власності понад 50%.

Подаватися можуть як зрілі проєкти, які мають більш як 15 працівників та понад 5 млн дол. інвестицій чи не менш ніж 1 млн дол. ARR – загальної суми доходу, яку компанія отримує від підписок протягом року, так і молоді стартапи, які спершу пройдуть двотижневу підготовку Unicorn. Вона передбачає нетворкінг, інтенсивне навчання та пітчинг проєктів.

Регіональний фінал Startup World Cup проводить EIT Community RIS Hub в Україні та Sigma Software Labs за підтримки партнерів – SID Venture Partners та Sigma Software.

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